Yves Vanderhaeghe ijvert om voormalig Antwerp-, Anderlecht en KVO-speler een nieuwe kans te geven in België: "Hij verdient op z'n minst een kans"

Terwijl Romelu Lukaku volop in de schijnwerpers staat bij de Rode Duivels, blijft het opvallend stil rond zijn broer Jordan. De linksachter lijkt bezig met een vertrek bij het Turkse Adanaspor, waar hij sinds oktober nauwelijks nog speelt.

De 30-jarige linksachter wil er weg en wil terugkeren naar België. Volgens Yves Vanderhaeghe, die Lukaku onder zijn hoede had bij KV Oostende, kan Jordan zeker nog een rol spelen in de Jupiler Pro League.

“Mocht ik ergens coach zijn, zou ik het zeker overwegen om hem erbij te halen. Hij heeft alle kwaliteiten om in België zonder problemen mee te draaien”, aldus Vanderhaeghe in GvA. Wel plaatst hij een belangrijke kanttekening: “Hij moet dan wel fit en conditioneel in orde zijn.”

Fitheid blijkt echter het grootste struikelblok voor Lukaku. Sinds zijn vertrek bij Antwerp in 2021 heeft de achtvoudige Rode Duivel amper wedstrijden gespeeld, mede door blessures. Toch blijft Vanderhaeghe positief.

“Een fitte Jordan Lukaku kan nog steeds het verschil maken, zeker in een vijfmansdefensie. Hij verdient op zijn minst een kans. Hij moet natuurlijk bereid zijn om hard te werken en weer topfit te worden.”

Lukaku zelf blijft ambitieus. “Ik ben nog maar dertig en heb nog jaren tegoed”, benadrukte hij eerder. Vanderhaeghe is het daarmee eens: “30 jaar is te vroeg om te stoppen. Ik denk dat hij zijn carrière nog kan herlanceren met een coach die in hem gelooft. De kwaliteiten heeft hij zeker, dat heeft hij in het verleden al bewezen.”