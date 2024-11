Eindelijk nog eens zeer goed nieuws voor Julian Duranville bij Borussia Dortmund

Julien Duranville is sinds begin oktober geblesseerd. Ondertussen is hij teruggekeerd naar de groepstraining van Borussia Dortmund. De jonge Rode Duivel zou naar verwachting volgende zaterdag deel uitmaken van de selectie voor de wedstrijd tegen Freiburg in de Bundesliga.

Julien duranville kwam in januari 2023 bij Dortmund aan dat hem toen overnam van Anderlecht. Dit seizoen leek hij eindelijk op weg naar een plekje bij de Duitse club nadat hij in zijn eerste seizoen geteisterd werd door blessures. Aan de zijlijn in het begin van het seizoen, heeft de 18-jarige winger drie keer het veld betreden, één keer in elke competitie: de Bundesliga, de Duitse Beker en de Champions League. Echter, sinds begin oktober was de beloftevolle Rode Duivel opnieuw out. Dit als gevolg van een nieuwe hamstringblessure. Julien Duranville staat op het punt terug te keren bij Borussia Dortmund Terwijl Dortmund probeert te werken aan de fysieke conditie van Duranville om toekomstige blessures te voorkomen, brengt het toonaangevende Duitse sortmedium, BILD, goed nieuws. Julien Duranville heeft de groepstraining hervat bij Borussia Dortmund sinds vrijdag en zou komend weekend bij de selectie moeten zitten voor de wedstrijd tegen Freiburg. Eindelijk nog eens goed nieuws voor Duranville.