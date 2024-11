Hét (enige) dat in het voordeel van Domenico Tedesco spreekt? 'Dit moet de Belgische voetbalbond ophoesten om bondscoach buiten te gooien'

De toekomst van Domenico Tedesco als bondscoach van België is onzeker. Vincent Mannaert zal uiteindelijk over zijn lot moeten beslissen. Al spreekt er één (niet onbelangrijk) detail in het voordeel van de selectieheer.

De publieke opinie is héél duidelijk. Volgens het merendeel van de Belgische voetbalfans moet een andere bondscoach België richting het WK in 2026 leiden. Domenico Tedesco heeft het verkorven met een héél zwak EK en enkele flauwe wedstrijden in de Nations League.

Wat wij zelf denken? Vincent Mannaert heeft ongetwijfeld de mogelijkheden onderzocht om Tedesco op straat te zetten. Meer zelfs: bij de Belgische voetbalbond zal niemand de nieuwbakker sportief directeur tegenhouden als hij de beslissing neemt.

© photonews

Al zijn er ook mensen in Tubeke - we denken in de eerste plaats aan de penningmeester - die in dat geval eens serieus zullen vloeken. Tedesco verlengde zijn contract vlak voor het EK in Duitsland immers tot 2026.

Aan het ontslag van de bondscoach hangt dan ook een prijskaartje. Het Laatste Nieuws weet dat de Belgische voetbalbond een ontslagpremie van net geen twee miljoen euro zal moeten ophoesten als Tedesco aan de deur wordt gezet.

Wie beslist over het lot van Domenico Tedesco?

Bovendien is het geen geheim dat de laatste jaarrekeningen van de KBVB bloedrood kleuren. Al willen we het nogmaals herhalen: het is Mannaert - en niemand anders - die de uiteindelijk knoop zal moeten doorhakken.