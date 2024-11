Voormalige Rode Duivel heeft zeer duidelijke boodschap voor bondscoach Tedesco

Het gaat momenteel echt niet goed bij de Rode Duivels. Ze werden verslagen door Israël, wat de zeer slechte periode bevestigt waarin ze zich bevinden...

Na deze uitschakeling in de Nations League, die volgt op een al teleurstellend EK, zijn er veel reacties gekomen over de Rode Duivels. En nog meer op bondscoach Tedesco die zwaar onder druk staat.

Voormalig international, Guillaume Gillet, trekt al aan de alarmbel. Volgens hem zou bondscoach Domenico Tedesco moeten opstappen.

"Het probleem zit echt diepgeworteld", constateerde Gillet in het programma Complètement Foot. "We hebben echt diep gezeten en het is niet alleen op het veld dat het misloopt. Het leek wel een wedstrijd zonder inzet. Natuurlijk verwachtten we geen geweldige wedstrijd, maar Israël kreeg de beste kansen."

"Wat kan Domenico Tedesco nog zeggen tegen zijn spelers na zo'n prestatie? Hij heeft de controle over de groep al lang verloren. Zijn geloofwaardigheid is verdwenen. Hij kan zeggen wat hij wil, maar ik ben er zeker van dat de spelers niet meer achter hem staan."

"Dit zou fataal kunnen zijn voor Tedesco. Hij zegt dat hij het schip niet zal verlaten, maar misschien zou het getuigen van wat helderheid om zelf op te stappen. Anders zou hij ontslagen moeten worden. Ik zou al lang geleden de beslissing hebben genomen. Het moet gebeuren", besluit Gillet.