En nu? Spelers SK Deinze krijgen verlossend nieuws: zaterdag beloftenploeg in de wei?

Volgens de Waalse nieuwsjournalist Sacha Tavolieri is het verdict nu ook gevallen: alle spelers van Deinze zullen binnen een week volledig vrij zijn van contract. Dat betekent ook dat ze komend weekend niet meer zullen spelen tegen Francs Borains.

Intussen blijft het bij het nieuwe bestuur heel stil en weet niemand wat er met de club gaat gebeuren. Het is mogelijk de bedoeling om een beloftenploeg de wei in te sturen, maar ook dat is niet bevestigd.

Céline Mawet, de nieuwe CEO van de club, vertelde maandag aan Het Nieuwsblad dat ze gewoon op een goede afloop blijft hopen: "Ik ben een tussenpersoon en ik werk in het belang van de club. Nu de overname afgerond is, wacht ik net zoals iedereen op de nodige fondsen."

De spelers zullen deze maandag niet trainen en ook geen enkele andere dag van de week als de situatie niet verbetert.

Als tegen het komende weekend de lonen niet zijn betaald (of er geen overeenkomst is bereikt met de club), zal Deinze naar alle waarschijnlijkheid niet spelen tegen Francs Borains... Forfait of toch met een bijeenraapsel van spelers?

All players of KMSK #Deinze will be completely free from any contract in one week. Among them, Gaëtan Hendrickx and Guillaume De Schryver are attracting the interest of Belgian clubs, who have already inquired with the players from the Challenger…