Supporters Rode Duivels geven KBVB heel duidelijke boodschap: spandoeken aan KBVB, Atomium en oefencomplex

Het krediet van Domenico Tedesco als bondscoach lijkt volledig opgebruikt te zijn. De supporters eisen zijn vertrek.

We verwachtten op zijn minst een reactie van de Rode Duivels tijdens deze laatste twee duels in de Nations League.

Helaas was dat niet het geval. Na de nederlaag tegen Italië hebben de Duivels vervolgens volledig gefaald door een complete non-match af te leveren en te verliezen van Israël.

Vanwege de slechte resultaten van de afgelopen maanden beginnen de supporters serieus ongeduldig te worden.

Terwijl er na de nederlaag tegen Frankrijk "Tedesco, neem ontslag" te horen was in de gangen van het Koning Boudewijnstadion, wilden de supporters een nieuwe boodschap overbrengen.

Zoals te zien is op deze beelden, is er een spandoek met de tekst "Tedesco out" op verschillende plaatsen in Brussel opgehangen (het hoofdkantoor van de Belgische Voetbalbond, het Atomium en het Koning Boudewijnstadion) en bij het trainingscentrum in Tubeke.