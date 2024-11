Correct of niet? Tottenham reageert op schorsing van zeven matchen voor middenvelder

De Uruguayaanse middenvelder Rodrigo Bentancur kreeg zeven wedstrijden schorsing. De club gaat tegen die beslissing in beroep.

In een televisieprogramma in Uruguay werd Betancur gevraagd naar een shirt van één van zijn ploegmaten. “Die van 'Sonny'? Het kan ook van zijn neef zijn, want ze lijken allemaal op elkaar”, antwoordde Bentancur.

Hij verontschuldigde zich voor de slechte grap over zijn Zuid-Koreaanse ploegmaat, maar de Engelse voetbalbond liet het daar niet bij. Voor de opmerking over Heung-Min Son wordt Betancur zeven matchen geschorst.

“We kunnen bevestigen dat de club in beroep is gegaan tegen de lengte van de eerder deze week opgelegde schorsing voor Rodrigo Bentancur”, staat er nu op de website van Tottenham te lezen.

“Hoewel we de veroordeling van Rodrigo door de onafhankelijke commissie accepteren, vinden we de daaropvolgende sanctie streng. Rodrigo blijft geschorst in de nationale competities terwijl het beroep wordt behandeld en de club zal ook verder geen commentaar geven gedurende deze periode.”

Betancur zou door de schorsing pas de laatste twee competitiewedstrijden van 2024 kunnen spelen. In de 'league phase' van de Europa Leaguezou hij wel mogen spelen, tegen AS Roma (28 november in Londen) en Glasgow Rangers (12 december in Glasgow).