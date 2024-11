PSG wil Vinicius Junior binnenhalen: Voorzitter Real Madrid hangt prijskaartje aan supervedette

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vinicius Junior heeft zich opgewerkt tot de absolute wereldtop. Toch willen andere ploegen proberen hem af te snoepen van Real Madrid.

Met Vinicius Junior heeft Real Madrid goud in handen. Na het vertrek van Kylian Mbappé is Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuw goudhaantje.

De Braziliaan past perfect in dat plaatje, zo weten ze in Parijs. Al wordt het geen sinecure om hem naar de Franse hoofdstad te loodsen.

Real-voorzitter Florentino Perez kijkt niet op van de Franse interesse voor zijn supervedette. Druk maakt hij er zich niet om, aan de juiste prijs is immers alles en iedereen te koop.

“Mocht Paris Saint-Germain zaken willen doen, moet het de absolute hoofdprijs bepalen”, liet Florentino Perez weten. “We houden totaal geen rekening met het vertrek van Viní, maar voor één miljard mag hij naar Frankrijk vertrekken.”

PSG heeft veel middelen, maar of ze dit ervoor over hebben is maar zeker de vraag. Vinicius ligt nog tot midden 2027 onder contract bij de Koninklijke. Transfermarkt schat zijn waarde op 200 miljoen euro.