Nieuwe eigenaar Deinze geeft - eindelijk - verduidelijking over uitblijven van betalingen: "Het was een ramp!" en "Alleen daar wil ik niet over communiceren"

De overname van SK Deinze door Doudou Cissé is het afgelopen jaar allesbehalve zonder controverse verlopen. Van stakingen tot onafgehandelde schulden en onduidelijkheden over beloofd geld, de club is volop in het nieuws. Voor het eerst reageert Cissé nu zelf uitgebreid op de vele vragen rond de situ

In een interview met Sporza blikt hij terug op de overname en de uitdagingen die hij sindsdien heeft moeten aangaan. Cissé geeft toe dat hij niet van plan was een Belgische voetbalclub te kopen: Toch werd hij door de situatie aangesproken.

“Ik kreeg telefoon van mensen die zeiden dat Deinze in gevaar was. Ik heb toen verschillende gesprekken gehad en ook zij vertelden mij dat voorlopig niemand de club wilde overnemen. Hoe meer ik de situatie leerde kennen, hoe meer ik met de club begaan was. Ik zat ook in met iedereen die zijn job zou verliezen. En dan heb ik besloten: pourquoi pas? Allez, on y va!”

Op 6 november kocht Cissé de club voor een symbolische euro en beloofde hij de schulden van de club af te lossen. Maar de beloofde wittebroodsweken bleven uit. De club kreeg puntenaftrek vanwege een gebrek aan financiële documenten en de medewerkers zagen hun betalingen niet komen.

“Kijk, je moet begrijpen: wij staan nog maar een paar werkdagen aan het hoofd van de club en alles komt op onze nek terecht", legt Cissé uit. “Voor ons hadden de eigenaars drie miljoen euro schulden gemaakt, alles aan de financiën hier was een ramp.”

De situatie blijkt nog complexer dan Cissé had verwacht. “Ik heb een contract getekend en die schulden op mij genomen. Alsook alle kosten die ik momenteel betaal aan de rechtszaken om de club in leven te houden. Dat is mijn geld, hé. Niet van een of andere gigantische Amerikaanse groep, maar mijn geld", benadrukt de eigenaar. “Als ik me niet geëngageerd had, was het al lang gedaan met Deinze.”

Hoewel Cissé aangeeft dat er een kapitaalsverhoging van 75 miljoen euro op komst is, die deels naar Deinze zou vloeien, blijft het vaag waarom dit bedrag nog niet beschikbaar is. Ook de Licentiecommissie kon de herkomst van het kapitaal niet bevestigen.

“Het enige dat ik tot nu toe niet heb willen communiceren, is het transfereren van het geld en hoe dat juist in elkaar zit. Ik wil geen info geven over de middelen van anderen, van mijn partners", zegt Cissé herhaaldelijk, waarmee hij de transparantie over de financiële situatie van de club op een lager pitje zet.