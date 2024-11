Lukaku speelt weer zijn gebruikelijke rol en kan rekenen op iemand die hem verdedigt voor afzegging bij Rode Duivels

De recente periode in de carrière van Romelu Lukaku is er één met ups en downs. Bij de Rode Duivels viel vooral zijn afzegging in de vorige interlandbreak op.

Lukaku blijft uiteraard een geweldige voetballer en ook van Cyril Ngonge zul je geen kwaad woord over hem horen. Beide Belgen zijn nu ploegmaats bij Napoli. "Samenspelen met Romelu is iets buitengewoon. Dat is nog meer het geval aangezien ik hem ken sinds ik een kleine jongen was. We zijn close. Het is een eer om samen te kunnen spelen met een grote broer", beschrijft Ngonge de ervaring bij RTBF.

"Van in het begin kan ik met veel affectie rekenen op zijn steun en zijn hulp. Het is niet echt een typische relatie tussen ploegmaats, het is eerder een relatie van grote broer en kleine broer." Waarbij Lukaku duidelijk de rol van grote broer voor zijn rekening neemt en dat is wel een rol die hij gewend is om te spelen. "Voor mij is het echt een relatie waar ik niet nog meer van kan genieten."

Lukaku zegt waar het op staat

Dankzij de tips van Lukaku kan Ngonge alleen maar een nog betere voetballer worden. "Als er iets niet goed is, is Romelu de eerste die me dat zegt. Als iets wel goed is, is hij ook de eerste die me dat zegt. Het is dus positief voor mij. Hij moedigt mij enorm vaak aan", is de ex-speler van Club Brugge en Groningen erg dankbaar.

Bij Napoli moet Lukaku kunnen uitgroeien tot een speler die voor een meerwaarde zorgt. "Hij is toegekomen met een bepaalde ervaring. Hij wendt die ervaring aan ten dienste van de ploeg. Dat voelde allemaal al goed aan op training", lacht Ngonge. Het is goed dat ze plezier kunnen maken bij hun club. Bij de Duivels is die positieve vibe ver weg.

Ngonge verdedigt Lukaku

Lukaku speelde wel thuis tegen Italië, maar zegde voor de interlandbreak die hieraan voorafging bewust af. Dat leverde kritiek op. "Hij zei dat hij iets groots kan doen hier bij Napoli. Hij was nog geen 100%, want hij is later dan anderen toegekomen. Het was makkelijker geweest om mee te gaan met de nationale ploeg dan hier te blijven of nog harder te werken en zich te concentreren op zichzelf."