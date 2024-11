🎥 Carl Hoefkens niet te spreken: "In andere competities krijg je applaus voor dit soort duels"

NAC stond zondag 0-2 op voorsprong tegen Willem II. De ploeg van Carl Hoefkens speelde echter nog 2-2 gelijk na een dubieuze fase in het slot van de wedstrijd.

Het duel tussen Willem II en NAC eindigde op een gelijkspel. De gelijkmaker kwam er in het absolute slot, na een betwistbare strafschop voor de thuisploeg.

Invaller Terence Kongolo won een luchtduel van Jeremy Bokila, ex-speler van Zulte Waregem, maar tot ieders verbazing zag scheidsrechter Allard Lindhout daar een fout in en ging de bal op de stip.

“Jammer”, zei NAC-trainer Carl Hoefkens bij Voetbal International, al ging hij meteen door naar het probleem van de scheidsrechters in de Nederlandse competitie.

“De scheidsrechter wilde iets te snel fluiten, maar juist voor dit soort momenten is de VAR in het leven geroepen. Het is een duel, dan kan het zijn dat je het niet goed ziet. Je kan er als scheidsrechter ook voor kiezen om de VAR erover te laten oordelen. Het is heel jammer dat de VAR hier niet ingrijpt”, zegt Hoefkens.

“We willen spelers klaarmaken voor de stap hogerop. Naar Engeland, Frankrijk, noem maar op. Dat zijn competities waar je applaus krijgt voor dit soort duels. Hier gaat de bal op de stip. Bokila zocht het contact, terwijl Terence de bal gewoon wegkopte.”