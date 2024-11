Ex-boegbeeld van RSC Anderlecht komt met opvallende uitspraak over transfer Dolberg

Kasper Dolberg maakte de voorbije weken de nodige indruk bij RSC Anderlecht. Heel wat supporters vrezen dat hij deze winter al zal vertrekken.

Het was Brian Riemer die het vuur aan de lont stak. Hij liet vorige week optekenen dat Kasper Dolberg na januari niet meer bij RSC Anderlecht zal spelen als hij zo blijft scoren.

Ex-boegbeeld Tomasz Radzinski, die 111 wedstrijden voor Anderlecht speelde, denkt totaal anders over de zaak. Hij herinnert zich nog heel goed het debuut van Dolberg bij paarswit.

“In de galawedstrijd tegen Ajax scoorde hij toen met een geweldig stiftertje. Ik stond met grote ogen te kijken”, zegt Radzinski aan Het Laatste Nieuws.

Maar toch liep het allemaal minder vlot dan gedacht. Hij scoorde geen 15 goals en dat is het minste wat je kan verwachten van een spits bij RSC Anderlecht.

“Maar nu lijkt het alsof hij een klik gemaakt heeft en hij scoort vanuit elke situatie, zélfs op vrijschoppen Ik weet uit ervaring dat een spits het best rendeert als de ploeg goed draait en als een ploeg goed draait, krijgt de spits méér kansen om te scoren.”

De cirkel lijkt rond bij RSC Anderlecht, wat meteen doet denken dat hij klaar is voor een transfer. En dat zou wel al eens in januari kunnen gebeuren. Radzinski lijkt er echter gerust in.

“Dolberg is geen egoïst, hij scoort en laat scoren. Als je pienter genoeg bent om ook je maats een doelpuntje te laten meepikken, dan ben je ook pienter genoeg om te weten dat je best tot het einde van het seizoen bij Anderlecht blijft.”