Weeral nieuwe wending in saga rond Deinze: geen uitspraak, wel meer tijd

De toekomst van SK Deinze blijft onzeker. De ondernemingsrechtbank van Gent heeft de beslissing over een mogelijk faillissement van de club met veertien dagen uitgesteld. Dit geeft de noodlijdende club meer tijd om een oplossing te zoeken.

Gisteren werd alvast een voorlopig bewind aangesteld om het dagelijkse bestuur van Deinze over te nemen. Strafpleiter Walter Van Steenbrugge vertegenwoordigt SK Deinze in de rechtbank, nadat Renaud Duchêne zich terugtrok als advocaat van de club.

Volgens bronnen vond Duchêne dat hij zijn cliënt niet langer optimaal kon verdedigen. Eerder slaagde hij er wel in om uitstel af te dwingen in de dagvaarding tot faillissement en deadlines voor de licentiecommissie. Maar met de huidige situatie zijn deze inspanningen niet meer voldoende.

De rechtbank stelde gisteren bewindvoerders Pieter Huyghe en Benny Goossens aan om de club door te lichten. Dit is een drastische maatregel die aangeeft dat het gerecht weinig vertrouwen heeft in het huidige management onder eigenaar Doudou Cissé en CEO Céline Mawet.

De bewindvoerders hebben 21 dagen om de financiële toestand van de club volledig in kaart te brengen. Ondertussen blijven grote schuldeisers, zoals GDA Systems en SK Lierse, druk uitoefenen via juridische weg.

Volgens Van Steenbrugge is de situatie nijpend, maar niet hopeloos. Hij beschrijft het scenario als vergelijkbaar met dat van KV Oostende, dat in een gelijkaardige crisis verkeerde. "We werken koortsachtig aan een oplossing om een faillissement te vermijden", aldus de advocaat bij HLN. "Het zou tragisch zijn als deze club verdwijnt, gezien het belang voor de jeugdspelers en de regio. We moeten nu transparant en eerlijk de fouten van het vorige bestuur rechtzetten."