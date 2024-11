Done deal: Belgische profclub profiteert van de crisis en haalt speler van Deinze in huis

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Deinze stevent af op het einde. De mislukte overname zorgt ervoor dat de spelers elders onderdak kunnen vinden. Eentje is nu ook al onder zeil.

De meeste spelers van SK Deinze zijn volop aan het onderhandelen om bij een andere club aan de slag te kunnen gaan. In principe komen heel wat spelers volgende week vrij.

Er wordt niet meer getraind en de spelers weigeren nog wedstrijden voor SK Deinze te spelen, omdat ze al maanden niet meer betaald worden. Als ze alle aangetekende brieven juist verstuurd hebben, zijn ze volgende week vrij.

SK Beveren verwelkomt een nieuwe aanvaller op de Freethiel.



Lennart Mertens (32) ondertekende zopas een contract dat hem minstens tot eind volgend seizoen aan geel-blauw bindt.



Niemand lijkt nog te geloven in de nieuwe Luxemburgse eigenaar. Reeksgenoot Beveren wilde hard uithalen en aast op Denys Prychynenko, Kenneth Schuermans, Guillaume Deschryver en Lennart Mertens.

Mertens naar Beveren

Die laatste hebben ze ondertussen al beet. "SK Beveren verwelkomt een nieuwe aanvaller op de Freethiel", klinkt het bij De Wase Leeuwen. "Lennart Mertens (32) ondertekende zopas een contract dat hem minstens tot eind volgend seizoen aan geel-blauw bindt."

Bob Peeters is zeer tevreden met de kans die zich voordeed: “We hebben steeds gezegd dat wanneer er zich interessante opportuniteiten zouden voordoen, we deze zouden proberen te grijpen. De mogelijkheid om Lennart Mertens aan onze kern toe te voegen, is er zo een."