Eentje van Real Madrid en eentje van FC Barcelona: Golden Boy en Golden Player zijn bekend

Toni Kroos is nu met pensioen, maar dat weerhoudt hem er niet van om prijzen te winnen. De legende uit Madrid is zopas uitgeroepen tot Golden Player Award 2024.

Toni Kroos wint de Golden Player Award 2024. Deze prijs, toegekend door de krant Tuttosport, beloont de beste speler van boven de 21 jaar die in Europa speelt.

"Zijn laatste seizoen vat zijn carrière samen: geslaagd. Hij heeft een laatste jaar in het voetbal beleefd waar veel collega's alleen maar van kunnen dromen, daarom verdient hij deze prijs. Zijn pensioen komt te vroeg voor velen, maar het is ook een weerspiegeling van zijn stijl: elegant en succesvol", legt de krant uit die de trofee heeft uitgereikt.

De Duitser had een uitstekend seizoen gedraaid. Hij won La Liga en de Champions League met Real Madrid. Hij bereikte ook de kwartfinale van het EK voordat hij werd uitgeschakeld door Spanje.



Door deze trofee te winnen, volgt de speler Erling Haaland op, de winnaar van het vorige seizoen. In 2022 werd de titel toegekend aan Karim Benzema, terwijl in 2021 en 2020 Robert Lewandowski de winnaar was.

Barcelona-speler Lamine Yamal won overigens de Golden Boy-award. De prijs voor de beste speler onder de 21. Hij is de jongste die hem ooit wint, meteen ook met een recordscore van 488/500.