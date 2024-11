Waarom Anderlecht-supporters absoluut geen fouten mogen maken tegen Porto

Na incidenten met het gooien van bekers na de uiteindelijk afgekeurde gelijkmaker van Ludogorets, werd Anderlecht gestraft met een voorwaardelijke wedstrijd zonder publiek in tribune 2.

Sinds het begin van het seizoen hebben de Belgische supporters hun reputatie in de Europese competities geen goed gedaan. Incidenten stapelen zich op: antisemitische gebaren in het Jan Breydel-stadion, wangedrag van Gentse fans in het uitvak bij Chelsea, en misdragingen van Anderlecht-supporters in het uitvak bij Sociedad.

Deze acties hebben de alarmbellen doen rinkelen bij autoriteiten, de UEFA en tegenstanders, die niet aarzelen om in te grijpen. Zo worden Brugse supporters bij hun uitwedstrijd tegen Celtic omringd door netten om verdere problemen te voorkomen.

Aan de andere kant hebben de RSCA-fans een verbod gekregen om voor de rest van de League Phase uitwedstrijden bij te wonen, terwijl tribune 2 van het Lotto Park een voorwaardelijke wedstrijd zonder publiek heeft gekregen.

De South Leaders en de supporters in de buurt zullen daarom extra in de gaten worden gehouden tegen FC Porto. Het minste incident zou kunnen betekenen dat heel tribune 2 een wedstrijd moet sluiten. Dat zou dan zijn voor de wedstrijd tegen Hoffenheim, de laatste thuiswedstrijd van paars-wit in deze competitiefase.