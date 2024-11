Zulte Waregem neemt ingrijpende beslissing over gewezen sterkhouder op het middenveld

Bij Zulte Waregem werden in september twee spelers naar de B-kern verwezen. Het ging om Christian Brüls en Modou Tambedou. Die beslissing kwam volledig vanuit het bestuur. Ondertussen is er meer nieuws over Brüls.

Zulte Waregem wilde deze zomermercato nog af van enkele overbodige pionnen, maar dat lukte niet. Zo moesten Modou Tambedou en Christian Brüls op zoek naar een nieuw avontuur.

Met enkele maanden uitstel

Er werd echter geen oplossing gevonden voor beide spelers. Over Brüls communiceerde de club toen dat hij niet inging op een voorstel om zijn contract te ontbinden. En dus werden ze naar de B-kern gestuurd.

Coach Sven Vandenbroeck wilde toen duidelijk maken dat deze beslissing door het bestuur is genomen. "Beide spelers hadden wellicht – elk op hun manier en in meer of mindere mate – nog iets kunnen bijbrengen", klonk het toen.

Contract ontbonden

Brüls kwam niet meer in de plannen voor en ondertussen is er wél een oplossing gevonden voor de ervaren middenvelder. "Vandaag werd de samenwerking tussen Christian Brüls en Zulte Waregem stopgezet. De middenvelder kwam in 2023 over van STVV en speelde in totaal 47 wedstrijden voor Essevee."

"Tijdens de zomermercato zochten Essevee en het management van Brüls naar een oplossing om Zulte Waregem te verlaten, maar die kwam er niet. Brüls en Essevee beëindigen nu de samenwerking met onmiddellijke ingang", aldus Essevee in een bericht op de sociale media.