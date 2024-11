Anderlecht-fans zijn het beu en viseren - net als Antwerp - ook OH Leuven dit weekend: "De willekeur is onaanvaardbaar"

De Anderlecht-supporters zullen tijdens de verplaatsing naar OH Leuven zondag geen eten of drank kopen in het stadion. Het is een duidelijk statement tegen de variabele ticketprijzen en het steeds lagere aantal tickets dat uitsupporters wordt aangeboden.

Ivan Boelens, voorzitter van de supportersclub ‘Gentse Verstandhouding’ en vertegenwoordiger van de Fan Council, licht toe. “De willekeur in de prijzen is onaanvaardbaar", zegt Boelens. “Voor Antwerp was het onlangs 23 euro, wij betalen 20 euro plus 1 euro extra kosten. Voor Standard was het 18 euro. Nochtans is er door de Pro League een vaste ticketprijs overeengekomen. Het lijkt alsof Leuven pas een probleem maakt nu wij actie ondernemen, terwijl ze bij Antwerp onverschillig reageerden.”

Daarnaast zijn de beschikbare tickets voor Anderlecht-fans fors verminderd. “Er waren eerst 750 tickets, nu nog maar 550. Dat is niet fair. Ook mochten er slechts 13 supportersbussen naar Leuven komen, maar dankzij bemiddeling van Anderlecht is dat gelukkig opgelost. Toch is het duidelijk dat de situatie steeds moeilijker wordt voor uitsupporters", aldus Boelens.

De boycot is vooral bedoeld om een signaal te geven aan andere clubs. “OH Leuven heeft geen enkele keer een uitverkocht stadion. Naast ons vak hadden ze makkelijk een tweede vak kunnen openen, maar ze kozen ervoor 200 tickets minder te voorzien."

"Als andere clubs zoals Anderlecht en Club Brugge extra vakken openen voor bezoekers, waarom kan dat hier niet? Wij laten ons niet onderdanig behandelen", klinkt het strijdvaardig.

De fans organiseren alternatieven om het statement kracht bij te zetten. “We nemen onze eigen drank mee, een koelwagen vol, en 1.500 consumpties gratis. Daarnaast 600 boterkoeken voor de fans, omdat we al vroeg vertrekken voor een match om 16 uur. Sommige supportersclubs moeten 60 euro vragen om uit de kosten te komen, en dat heeft alles te maken met het beperkte aantal tickets. We willen dat andere clubs begrijpen dat dit zo niet langer kan", besluit Boelens.