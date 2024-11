Familie Vanden Stock heeft wat te zeggen over RSC Anderlecht: "Rummikub of Bridge belangrijker"

Roger Vanden Stock was jarenlang een van de drijvende krachten bij RSC Anderlecht. Op dit moment is dat echter niet meer het geval. En dus is hij vooral met andere dingen bezig, zo blijkt.

Roger Vanden Stock is ondertussen al 82 jaar oud. De gewezen sterke man sukkelt ondertussen ook met een tijdje met zijn gezondheid. En ook RSC Anderlecht lijkt hij niet meer te volgen.

Vrouw Kiki Vanden Stock - eveneens 82 - had wel wat te zeggen richting de media. Zij spreekt, want Roger heeft het na een hersenbloeding moeilijk om te praten vooral.

Niet meer welkom?

“Onder het nieuwe beleid van Anderlecht voelden we dat we niet meer welkom waren", aldus Kiki Vanden Stock in een interview bij Het Laatste Nieuws. Toch bleven ze niet bij de pakken zitten.

De Constant Vanden Stock Foundation kreeg een nieuw leven onder de naam ‘Urban Rookies powered by Constant Vanden Stock'. Op die manier willen ze de Brusselse jeugd van straat houden. Een heel mooi gebaar van de familie.

Bridge of Rummikub

En Anderlecht? Dat is meer dan ooit een afgesloten hoofdstuk geworden. "Ik zou niet zeggen dat mijn man geleden heeft onder de verkoop. Wel onder de manier waarop. De eerste keer dat we terug in het stadion zaten, hebben ze ons in een hoekje gezet en moesten we onze consumptie zelf betalen", aldus Kiki.

En dus is de boodschap duidelijk: "Naar Anderlecht gaan kijken? We verkiezen een avondje Rummikub met de vrienden. Vorig weekend won Anderlecht met 6-0 van Gent, maar we hebben niet gekeken. We hadden een bridge-toernooi. Veel belangrijker."