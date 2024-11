Roger Vanden Stock, ex-voorzitter Anderlecht, heeft het moeilijk met zijn gezondheidsproblemen: "Hij begrijpt het niet van de fans"

In een villa in Dilbeek, op enkele kilometers van het Astridpark, woont Roger Vanden Stock, voormalig voorzitter van RSC Anderlecht. "Roger voelt zich tegenwoordig alleen op zijn gemak bij vrienden die zijn situatie kennen", vertelt zijn echtgenote Kiki.

Hoewel Roger fysiek relatief gezond is, heeft hij moeite met spreken. “Hij heeft stents en werd enkele jaren geleden geopereerd aan zijn rug", legt Kiki uit in La Dernière Heure. “Maar zijn stem is een ander verhaal. Vroeger hield hij van praten, maar nu kost het hem veel energie."

"Zelfs in het gezelschap van vrienden trekt hij zich soms terug om te rusten. Volgens artsen heeft hij waarschijnlijk een kleine hersenbloeding gehad. Hij wordt opgevolgd door een professor, maar hij weigert logopedie. ‘Ik weet hoe ik moet praten,’ zegt hij altijd.”

De dagen van Vanden Stock draaien nu vooral om ontspanning. “Hij kijkt twaalf uur per dag televisie", vertelt Kiki. “Voetbal, darts, curling, tennis, noem maar op. Soms kijkt hij naar Anderlecht, maar als de ploeg slecht speelt, zet hij de televisie uit. En als ze winnen, viert hij dat niet uitbundig. Dat deed hij ook niet als voorzitter. Dat zat gewoon niet in zijn aard. Toch doet het hem pijn dat de club al jaren nauwelijks Europees voetbal speelt.”

Roger herinnert zich de glorietijden van Anderlecht levendig. “Vroeger waren we elk seizoen minstens derde in de competitie. Het idee dat de fans vandaag relatief rustig blijven bij mindere resultaten, begrijpt hij niet", zegt Kiki. “In onze tijd was dat ondenkbaar. Hij blijft betrokken, maar het is duidelijk dat zijn passie voor de club niet meer de boventoon voert.”

Ondanks zijn gezondheidsproblemen blijft Roger actief. “Zijn golfspel gaat vooruit, al is zijn handicap nu 14 in plaats van 4", lacht Kiki. “Maar het is zijn manier om bezig te blijven. Het leven is veranderd, maar hij geniet van de kleine dingen. Of het nu een potje bridge is of een wandeling in de bergen, hij vindt zijn balans opnieuw.”