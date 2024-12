Het moet er eindelijk allemaal uit bij Kat Kerkhofs: "Ja, jongens. Een of andere troela?"

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn voor veel mensen een droomkoppel. Maar die perceptie is vroeger totaal anders geweest.

Kat Kerkhofs laat in een gesprek met Nina weten dat ze vroeger heel wat te verduren gekregen heeft. Nu spreken mensen haar aan dat ze een ander idee over haar hebben.

“Ja, jongens, dan hebben jullie me mogelijk te snel beoordeeld, zodra ik mijn mond opendeed of ergens op een foto stond”, klinkt het. Het beeld is ondertussen veel veranderd en het blijft volgens Kerkhofs de goede richting uitgaan.

“In ‘Over de oceaan’ zit ik voor het eerst in een programma dat me echt toont zoals ik ben. Ik ben lang onzeker geweest door het feit dat ik nooit overkwam zoals ik ben, of waar ik voor sta. Er viel altijd wel íéts verkeerd. Er werd altijd wel iets negatiefs gezegd.”

Zo begreep ze nooit dat mensen zeiden dat ze enkel bij Mertens was voor zijn geld en fame. “Ik was zéstien toen ik hem leerde kennen. Geld of fame? Was niet aan de orde.”

“En dat ik voor tv kies, heeft meer te maken met mijn papa, die in de media werkte, dan dat Dries daar voor iets tussen zit. En ten tweede: Dries wordt gezien als de chouchou van België, iedereen heeft hem graag. Zou zo iemand dan samen zijn met een of andere troela? Ik denk het niet.”