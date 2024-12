Marc Degryse schrikt zich een hoedje van statistiek over top zes in Jupiler Pro League

Het blijft bijzonder spannend in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Al is er één statistiek die Marc Degryse wel ontevreden stemt.

Van alle ploegen in de top zes van de Jupiler Pro League wist enkel Club Brugge afgelopen weekend te winnen. “Maar dat was toch met de hakken over de sloot in een thuiswedstrijd tegen Dender”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Eigenlijk hebben alle ploegen uit de top zes hem ontgoocheld het voorbije weekend. Zo verdiende STVV veel meer dan een gelijkspel tegen competitieleider KRC Genk.

“Anderlecht heeft niet spectaculair gevoetbald. Antwerp en KV Mechelen hebben verdiend verloren en AA Gent speelde met vuur. Eigenlijk mogen Genk, Gent en Anderlecht alle drie tevreden zijn met een gelijkspel.”

De top zes heeft duidelijk geen overschot in deze competitie. Degryse haalt er zelfs een statistiek bij waarvan hij toch wel geschrokken is.

“Dat zie ik ook in de winstpercentages van de topploegen. Genk is de enige club met meer dan 70% van de punten, Club Brugge de enige ploeg met meer dan 60%. De rest van de top zes zit daaronder.”

Dat is eigenlijk allemaal veel te weinig, zo oordeelt Degryse, om mee te spelen voor de landstitel. “Ook het verschil tussen plaats 7 en plaats 13 bedraagt maar 5 punten. Als die twee of drie keer na elkaar verliezen, kunnen ze al in de degradatieplay-offs belanden, of als ze twee of drie keer winnen staan ze al in de top zes. Het staat dus allemaal dicht bij elkaar.”