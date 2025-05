Dit is de 'Trainer van het Jaar'... En dat mag geen verrassing zijn (het verschil is héél groot)

Sébastien Pocognoli is op de Pro League Awards verkozen tot Securex Coach of the Season. De trainer van Union Saint-Gilloise haalde het met overtuiging van Nicky Hayen (Club Brugge) en Thorsten Fink (KRC Genk).

Pocognoli kreeg maar liefst 32,40 procent van de stemmen, toegekend door collega-trainers, spelers en clubbestuurders. Een duidelijk signaal van waardering voor het knappe seizoen van Union en zijn technische staf. Nochtans begon Union stroef aan de competitie, met een magere 14 op 30. Maar onder leiding van Pocognoli groeide de ploeg, en in de Champions’ Play-offs werd een achterstand van zes punten op de leider nog omgebogen tot een eerste titel in 88 jaar. De ex-Rode Duivel toonde zich tijdens het hele seizoen als een rustige leider. Hij hield het hoofd koel, ook toen de buitenwereld begon te twijfelen. Uiteindelijk leverde zijn aanpak niet alleen sportief succes op, maar nu ook deze persoonlijke bekroning. Opvallend: ook vorig jaar ging de prijs naar een Union-trainer. Toen viel de eer te beurt aan Alexander Blessin. Union bevestigt zo opnieuw zijn sportieve én organisatorische stabiliteit aan de top van het Belgische voetbal. Achter Pocognoli eindigden Hayen (20,21%) en Fink (14,63%) op het podium. In de top tien zien we verder nog namen als Rik De Mil (Charleroi) en Ivan Leko (Standard), maar de zege van Pocognoli was nooit in gevaar. 1 Sébastien Pocognoli Royale Union Saint-Gilloise 32,40%

2 Nicky Hayen Club Brugge 20,21%

3 Thorsten Fink KRC Genkt 14,63%

4 Rik De Mil Sporting Charleroi 13,59%

5 Ivan Leko Standard de Liège 5,92%

6 David Hubert RSC Anderlecht 3,83%

7 Vincent Euvrard FCV Dender EH 2,44%

8 Chris Coleman OH Leuven 2,09%

9 Miron Muslic Cercle Brugge 1,05%

10 Dirk Kuyt K. Beerschot V.A. 1,05%