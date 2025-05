Dit is de 'Scheidsrechter van het Jaar', verkozen door spelers en trainers

Bram Van Driessche is uitgeroepen tot beste scheidsrechter van het seizoen 2024-2025 in de Jupiler Pro League. De 40-jarige Oost-Vlaming kreeg de meeste stemmen van spelers, trainers en clubs. Hij haalde het in een spannende verkiezing voor collega's Wim Smet en Bert Put.

Het is een mooie bekroning voor een scheidsrechter die al sinds 2015 actief is op het hoogste niveau in België. Van Driessche leidde dit seizoen 22 competitiewedstrijden, en werd geprezen om zijn rustige uitstraling en heldere beslissingen.

Ook internationaal doet Van Driessche het niet onaardig. In 2019 floot hij zijn eerste Europese wedstrijd en sindsdien is hij een vaste waarde in het internationale circuit. Zijn ervaring en professionalisme maken hem tot een van de meest gerespecteerde Belgische refs.

Met 18,03 procent van de stemmen eindigde hij net boven Wim Smet (17,62%) en Bert Put (9,02%). Ook Nicolas Laforge en Michiel Allaerts maakten de top vijf compleet.

Van Driessche volgt Jonathan Lardot op, die vorig seizoen de Referee of the Season werd. Het toont aan dat de Belgische arbitrage breed gewaardeerd wordt, want de verschillen in de top tien waren bijzonder klein.

Voor Van Driessche is de prijs een erkenning voor zijn constante niveau. In een seizoen vol spanning en intensiteit hield hij het hoofd koel en het spel eerlijk – een verdienste die nu terecht wordt beloond.