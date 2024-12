Patro Eisden grijpt in na incidenten bij wedstrijd tegen Charleroi: "We moeten ons als club verdedigen"

Patro Eisden Maasmechelen kwam onlangs slecht in de media na de bekerwedstrijd tegen Charleroi. Rik De Mil klaagde na afloop over de omstandigheden.

Charleroi ging in de vorige ronde van de Croky Cup met 4-1 onderuit op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. Na afloop ging het echter vooral om de omstandigheden waarin de Waalse club werd ontvangen.

Zo vertelde Charleroi-coach Rik De Mil dat de toileten even op slot werden gedaan en dat de verwarming op 30 graden stond. De Limburgers zullen nu maatregelen nemen.

Ze beweren dat de match delegatie verklaringen aflegde "die niet stroken met de realiteit." Dit willen ze voorkomen in de toekomst voorkomen en daarom stelden ze een deurwaarder aan voor alle thuiswedstrijden.

"Wij moeten ons als club verdedigen, want de bond gaat toch mee met de match delegate", vertelde CEO Wouter Corstjens bij Het Belang van Limburg.

"Daarom kozen we sinds die wedstrijd tegen Charleroi voor de optie om een deurwaarder altijd vaststellingen te laten doen hier in het stadion. Mocht er weer een verklaring zijn die niet strookt met de realiteit, dan kunnen we die weerleggen met de deurwaarder. We gaan dat blijven doen", besluit hij.