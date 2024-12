Thibaut Courtois blikt zelf terug op zijn gesprekken met de KBVB

Is een terugkeer van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels alleen gekoppeld aan het lot van Domenico Tedesco? De bond heeft de doelman afgelopen maand in ieder geval ontmoet in Madrid.

De CEO van de Belgische voetbalbond, Peter Willems, heeft enkele weken geleden een bezoek gebracht aan Thibaut Courtois in Madrid. We weten nog niet of Willems zal slagen waar Franky Vercauteren faalde, maar het is zeker dat Courtois met grote belangstelling volgt wat momenteel gaande is rond Domenico Tedesco.

Er zal veel nodig zijn om hem te overtuigen om terug te keren

Zelfs wanneer hij met de Spaanse media praat, wordt hij over het onderwerp ondervraagd: "Een terugkeer bij de Rode Duivels? Ik had een goed gesprek met hen, ze wilden horen wat ik te zeggen had en ik was eerlijk", verklaarde de Limburger volgens het Madrid Universal-mediakanaal.

Maar hij opent de deur niet meteen. "Ik ben gelukkig in Madrid. Tijdens de interlandbreaks kon ik herstellen. Ik heb Federico Valverde en Vinicius gezien, die 20 uur heen en weer vliegen en erg vermoeid terugkomen van hun nationale opdrachten."

Zal hij van gedachten veranderen als Tedesco vertrekt? Volgens onze berekeningen zou het iets minder dan 20 uur duren om naar Tubeke en terug te reizen.