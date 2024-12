Voormalige Rode Duivel begrijpt niets van actie van Domenico Tedesco: "Als ik hem was..."

Domenico Tedesco heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug aan het roer bij de Rode Duivels. Moet de bondscoach vrezen voor zijn positie?

De Rode Duivels hebben 2024 echt niet op de gehoopte manier afgesloten. Dit gebeurde met een reeks nederlagen in de Nations League, zelfs tegen Israël.

Bondscoach Domenico Tedesco werd uitgebreid bekritiseerd. Hij heeft onlangs Vincent Mannaert ontmoet, die begonnen in de bij de bond. Een beslissing over zijn toekomst moet nog wel genomen worden.

Zou Tedesco moeten vrezen voor zijn positie, zoals vele analisten voorspellen? Voormalige Rode Duivel Guillaume Gillet heeft geprobeerd deze vraag te beantwoorden op de radio bij Complètement Foot.

"De jonge professionele coaches hebben op 9 december een seminar gepland staan. En Domenico Tedesco zou daar moeten spreken. Dus, in principe, zal hij er nog zijn op 9 december", begon Gillet.

De voormalige speler van Anderlecht denkt dus niet dat Tedesco onmiddellijk ontslagen zal worden. Hij begrijpt echter niet waarom Tedesco afwezig was bij de loting voor de kwalificaties voor het WK 2026: "Dit is de loting voor zijn eerste WK. Als ik hem was, zou ik er enorm naar uitkijken om daarheen te gaan."