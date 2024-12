Deze speler van STVV maakt het Hendrik Van Crombrugge altijd lastig: "Tegen Racing Genk kan hij altijd nog wat meer"

KRC Genk sleepte op de valreep nog een puntje uit de brand in de derby tegen STVV. Adriano Bertaccini maakte het de bezoekers enorm lastig, daar kan Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge als geen ander over meespreken.

KRC Genk had het bijzonder moeilijk op verplaatsing tegen Sint-Truiden. Wie wel in vorm was, was doelman Hendrik Van Crombrugge. Hij pakte uit met enkele knappe saves en hield zijn ploeg ook recht in de tweede helft.

Hij kon een moeilijke afgeweken bal met een geweldige reflex nog wegwerken. De redding leverde hem complimenten op en duidelijk ook vertrouwen, maar Adriano Bertaccini was nog niet klaar met scoren...

"Dan denk je inderdaad dat het zo'n dag is waarop alles mag komen. Maar helaas loopt er daar een kleine spits rond die graag scoort tegen Racing Genk, blijkbaar. Nu ook weer. Chapeau voor hem", begint Van Crombrugge.

De doelman ziet ook in dat hij het bij de tweede tegengoal anders had kunnen aanpakken. "Misschien had ik als keeper iets langer moeten blijven staan. We zaten met vertrouwen in de wedstrijd, dus ik had eigenlijk moeten hopen een één op één duel met Bertaccini om dan te hopen dat ik er als beste uit zou komen."

Van Crombrugge ziet Bertaccini dus zeker niet graag komen. "Die jongen zit in een heel goede fase. Tegen ons kan hij altijd nog iets meer, daar zal zijn verleden ook nog wel voor iets in meespelen (Bertaccini speelde in de jeugd bij KRC Genk n.v.d.r.). Nogmaals, chapeau voor hem. Aan ons om hier snel uit te leren. Nu op naar woensdag want we hebben maar twee dagen om te recupereren."

Bertaccini scoorde in de eerste derby van het seizoen, op bezoek bij Racing Genk, ook al twee keer. Van zijn tien doelpunten dit seizoen waren er vier tegen de Limburgers.