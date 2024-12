Hein Vanhaezebrouck begrijpt niets van uitspraak: "Die coach kent niets van onze competitie"

Chris Coleman zal de nieuwe coach worden van Oud-Heverlee Leuven. Ondanks zijn indrukwekkende cv, lijkt Hein Vanhaezebrouck niet overtuigd te zijn.

Chris Coleman zal OHL dit seizoen moeten doen heropleven, als opvolger van Oscar Garcia die tijdens de internationale pauze ontslagen werd. De Welshman is vooral bekend in België omdat hij de Rode Duivels heeft uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK 2016.

Het zijn ook deze tijden met Wales die de laatste succesvolle jaren van Colemans coachcarrière markeren. Zijn tijd bij Sunderland, afgezien van de media-aandacht in de serie Sunderland 'til I die, heeft niet geleid tot succes, vooraleer een ballingschap in China en tussenstops in Griekenland en Cyprus.

Kan hij bij Den Dreef weer de coach worden die hij was bij Fulham en Wales? Chris Coleman heeft in ieder geval grote uitspraken gedaan, waarbij hij aangeeft dat hij niet alleen voor handhaving zal gaan, maar ook voor een plek in de top 6.

"Ik heb gelezen dat Chris Coleman vindt dat er kwaliteit in de kern zit om de top 6 na te streven. Dat slaat nergens op. Die coach weet niets van onze competitie", verklaart Hein Vanhaezebrouck, niet overtuigd van de keuze van het bestuur van Leuven, in Extra Time.

Chris Coleman is nu officieel aan de slag en zal deze week zijn eerste trainingen geven, nadat hij vanaf de tribune toekeek hoe zijn ploeg een goede prestatie neerzette tegen RSC Anderlecht. Hij zal er alles aan doen om Hein Vanhaezebrouck ongelijk te bewijzen.