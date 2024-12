🎥 Ongelooflijk: Argentijn toont indrukwekkende prijzenkast en nee, het is niet Lionel Messi

Lautaro Martinez is maandag in Milaan verkozen tot Speler van het Jaar in de Serie A. De Argentijnse spits van Inter ontving de prestigieuze titel na een indrukwekkend seizoen, waarin hij zijn team naar de landstitel leidde.

Met 24 goals en zes assists was Martinez de grote man bij Inter. Met 24 goals en zes assists was Martinez werd hij dan ook terecht verkozen tot speler van het jaar. “Het is een grote eer voor me om deze prijs te krijgen”, zei de Argentijn. “Vooral dankzij mijn teamgenoten en de stafleden die elke dag met ons samenwerken, kon ik dit verwezenlijken. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan iedereen die op mij gestemd heeft.” Lautaro Martinez heeft met Inter een indrukwekkende prijzenkast opgebouwd. De Argentijnse spits heeft de Serie A twee keer gewonnen. Daarnaast werd hij ook bekroond met twee Coppa Italia-titels en drie Supercoppa-titels. Maar de belangrijkste prijs van zijn carrière tot nu toe is wellicht zijn overwinning op het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022. Argentinië versloeg toen Frankrijk dankzij twee doelpunten van Lionel Messi. Met zijn nieuwe individuele trofee toonde hij op Instagram zijn indrukwekkende trofeekast. Daarin bevinden zich nu ruim veertien prijzen, waaronder zijn Serie A-titels, Coppa Italia-titels, Supercoppa-overwinningen en zijn wereldbeker. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 433 (@433)