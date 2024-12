Barça zwicht voor dreigementen van sterspeler: 'Frenkie de Jong mag voor waanzinnig laag bedrag vertrekken'

Het huwelijk tussen FC Barcelona en Frenkie de Jong staat op barsten. De Catalanen hopen in januari alsnog iets te verdienen aan de Nederlander. Hij is op te halen aan een spotprijs.

We schreven eerder al dat het huwelijk tussen Frenkie de Jong en FC Barcelona op barsten staat. Meer zelfs: de Nederlander dreigt er zelfs mee om zijn resterende tijd uit te zetten en in 2026 gratis te vertrekken.

Dat wil Barça ten allen tijde vermijden. De Catalaanse grootmacht heeft dan ook beslist dat de Jong mag vertrekken voor een absolute spotprijs. Bij voorkeur komende mercato zelfs.

Photonews

De Spaanse media schrijven dat de Jong kan vertrekken als er twintig miljoen euro op tafel komt. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 27-jarige middenvelder op zestig miljoen euro, terwijl Barça in 2019 nog 86 miljoen euro betaalde aan AFC Ajax.

Het vertrek van de Jong zal er bovendien voor zorgen dat de boekhouding van Barcelona ontlast wordt. De Nederlander is anno 2024 nog steeds de bestbetaalde speler van Barcelona én in La Liga.

Waar ligt de toekomst van Frenkie de Jong?

De vraag is: waar trekt de Jong heen? In het verleden waren PSG, Juventus FC en Manchester United al in de markt, maar de Nederlander haalde telkens zijn neus op voor een transfer. Al zijn er dezer dagen ook nog enkele aantrekkelijke - lees: lucratieve - bestemmingen bijgekomen op de voetbalwereldkaart.