Dirk Kuyt blijft standvastig over de situatie bij Beerschot: "Met de jaren leer je daar steeds beter mee omgaan"

Beerschot beleeft een loodzwaar seizoen in de Jupiler Pro League. De Antwerpse club staat na 16 speeldagen troosteloos laatste, zowel sportief als financieel geteisterd door tegenslag. Voor Dirk Kuyt is het niet de eerste keer dat hij te maken krijgt met zware druk en kritische blikken.

In Nederland werd Kuyt regelmatig bekritiseerd. Hij geeft toe dat dit soms zwaar viel, vooral wanneer het persoonlijke grenzen overschreed. “Met de jaren leer je daar steeds beter mee omgaan. Ik denk dat ik altijd rustig en correct ben gebleven wanneer ik weer eens de volle laag kreeg", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Kuyt beseft dat zijn kalme houding hem soms het etiket ‘saai’ opleverde. “Ik schiet nooit uit mijn sloffen, en dat vinden sommigen een tikkeltje saai. Dan word je gezocht. Maar laat mij even lekker mezelf zijn en rustig blijven.”

Zijn verblijf in België heeft een positieve invloed op hem gehad. Kuyt voelt zich hier gerespecteerd, zowel op als buiten het veld. “Ik heb hier al heel wat uitvoerige gesprekken gehad met zowat alle grote namen in de pers. Geen een die me achteraf een vervelende man of een hypocriet vindt."

Afluisterschandaal

Kuyt, die grote successen vierde bij Liverpool, heeft ook de keerzijde van de roem ervaren. De Britse tabloids stonden berucht om hun speciale methodes om informatie te winnen, vooral in de periode van het grote afluisterschandaal. “Wij kregen bij Liverpool het advies om vaak in de achteruitkijkspiegel te kijken, en tweemaal de rotonde te nemen."

Hoewel hij zelf een van de slachtoffers van de afluisterpraktijken was, heeft hij er naar eigen zeggen weinig van gemerkt. “Ze hebben mij maandenlang afgeluisterd, maar er is nooit iets uitgekomen. Ik zal best normale gesprekken gevoerd hebben", besluit de Nederlander.