'Thibaut Courtois krijgt nieuw aanbod voor heel opmerkelijke transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois wordt opnieuw genoemd in Saoedi-Arabië. De vraag is maar of onze landgenoot zin heeft in een dergelijke avontuur.

Saoedi-Arabië wil de grootste voetbalcompetitie van de hele wereld worden. Om dat te realiseren zijn ze bereid om gekke uitgaven te doen voor transfers van grote namen. Volgens de Spaanse krant Marca wil men opnieuw een poging doen om Thibaut Courtois na dit seizoen weg te plukken bij Real Madrid. Het contract van de doelman loopt nog tot juni 2026 in de Spaanse hoofdstad. Of Courtois nu al zin heeft om te vertrekken is maar zeer de vraag. De keeper, beschouwd als één van de beste ter wereld, zal veel nodig hebben om Madrid te verlaten. Hij voelt zich nog heel erg goed bij de Koninklijke. Er zal dan ook veel geld nodig zijn om hem te overtuigen van een overstap, maar dat is precies geen probleem voor ploegen uit Saoedi-Arabië. Ze zetten alles op alles om de grootste te zijn tegen het WK van 2034. Heel wat spelers gaan op het einde van hun carrière in op dergelijke deals om nog goed te verdienen. Dat vertelde eerder ook al Kevin De Bruyne. Bovendien had Courtois al gezegd dat hij niet al te lang nog zou voetballen. Zien wat het wordt dus...





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Athletic de Bilbao - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.