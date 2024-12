Timmy Simons wil graag stunten in de beker: "We hebben het vertrouwen en de kracht om het hen lastig te maken"

Timmy Simons heeft zich vol vertrouwen uitgesproken over de aankomende bekerwedstrijd tegen Anderlecht. De coach weet echter dat Anderlecht, ondanks het puntenverlies tegen OH Leuven, altijd een zware tegenstander blijft.

Westerlo doet het uitstekend in de competitie. De Kemphanen staan achtste in de competitie en willen dolgraag stunten in de beker. Een bekerwinst, zoals in 2001, behoort tot de mogelijkheden.

Simons heeft aangegeven dat de bekerwedstrijd een bijzonder moment is voor zijn team. "Deze wedstrijden zijn heerlijk om te spelen. Ze bieden kansen voor andere jongens om zich te tonen."

Simons, die als voormalig speler van Club Brugge de druk van dergelijk soort wedstrijden goed kent, blijft gefocust op zijn team. "We zitten bij Westerlo, dus we focussen op onszelf en zorgen dat we de kwalificatie kunnen binnenhalen, op welke manier dan ook."

In de tussentijd heeft Westerlo als team enorm vertrouwen opgedaan door de sterke resultaten van de laatste weken. "We zitten in een goede periode. Het is geen cadeau om nu naar Brussel te gaan. Anderlecht is een topclub, en we zullen een zeer goede dag moeten hebben om kans te maken op de volgende ronde."

"We hebben het vertrouwen en de kracht om het hen lastig te maken. Het kan een mooie week worden, want in de beker kan alles", besluit Simons