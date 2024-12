Ondanks alle miserie wil deze Deinze-speler blijven spelen: "Ik weet niet eens of ik verzekerd was om te voetballen"

Bij KMSK Deinze gaat het allemaal niet goed en de soap blijft maar duren. Lennart Mertens vertrok al, maar er zijn er ook bij die nog graag willen blijven, ongeacht de situatie.

Eentje die niet snel zal opgeven bij KMSK Deinze is Steve De Ridder. Hij speelde afgelopen weekend tegen Club Luik en zal opnieuw op het veld staan tegen Seraing.

"Ik wou twee weken geleden tegen Francs Borains ook al spelen", vertelde de middenvelder bij Het Nieuwsblad. "De groep besliste toen in gezamenlijk overleg om de schoenen niet aan te binden. Die actie leverde toen niets op. Bovendien ontbond Lennart Mertens als eerste zijn contract."

Daar heeft hij zijn mening over. "Ik begrijp dat hij voor zekerheid koos omdat SK Beveren sterk aan zijn mouw trok. Ik heb toen beslist dat ik opnieuw bereid was om voor KMSK Deinze te voetballen. Het was lang geleden dat ik nog eens aan de aftrap van een wedstrijd had gestaan."

Voor De Ridder was het op een manier dus ook een kans om zich wat in de kijker te spelen. "Ik wou opnieuw de spanning en de adrenaline van een competitiematch voelen en in conditie blijven."

"Ik weet niet eens of ik verzekerd was om te voetballen. Ik ben niet blijven stilstaan bij de gedachte dat ik een zware blessure kon oplopen. Ik wou ook mijn goeie wil tonen tegenover de club en de supporters", besluit hij.