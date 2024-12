Mishel Gerzig, echtgenote van Thibaut Courtois, over zeer moeilijk moment: "We hebben samen geweend"

Thibaut Courtois liep in augustus 2023 een serieuze knieblessure op. Hij moest daardoor 42 wedstrijden bij Real Madrid missen. Zijn echtgenote Mishel Gerzig Courtois vertelde hoe zij dit heeft beleefd.

Thibaut Courtois liep in de zomer van 2023 een zware knieblessure op bij Real Madrid. Hij scheurde zijn kruisband en was daardoor zo goed als acht maanden out. Het was een zwaar en moeilijk moment voor de doelman, maar ook voor zijn echtgenote Mishel.

“Ik stond in de keuken, toen hij stuurde: ‘Babe, something bad happened. Ik denk dat ik mijn knie gebroken heb.’ Ik ben in mijn auto gesprongen, richting ziekenhuis. Toen ik arriveerde, lag hij nog onder de scanner. Maar de dokter deed al teken naar me: het zag er niet goed uit", vertelt ze bij Het Laatste Nieuws.

"Toen ik hem zag buitenkomen, in een rolstoel, nog in zijn vuile sportkledij, brak mijn hart. Ik had hem nooit eerder zo gezien. Ik pakte hem vast, we weenden samen. Thibaut wist op dat moment dat zijn seizoen voorbij was, nog voor het goed en wel gestart was", gaat Mishel verder.

"De dag van de operatie begon ik net heel misselijk te worden door mijn zwangerschap. Ik moest veel overgeven. Net toen hij mij zo hard nodig had, was ik zelf ziek." Omdat ze zelf dus ook niet helemaal fit was, konden ze de pijn wat delen.

"Toen hij na de operatie nog slaperig was van de narcose, ben ik gewoon bij hem in dat ziekenhuisbed gekropen. Samen miserabel. Ook erna, thuis, waren we solidair. Dan liep ik naar het toilet om over te geven, en kwam hij op zijn krukken tot bij mij gesukkeld: ‘Heb je hulp nodig’?"

"Op wat voor punt waren wij beland, zeg? Twee halfdode mensen, naast elkaar in de zetel. (lacht) Nu kunnen we er hartelijk mee lachen, maar toen niet. Gelukkig werd Thibaut elke dag sterker. En ik? Ik werd elke dag dikker", besluit ze bij HLN.