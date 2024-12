Zijn titel van topscorer was niet genoeg: Christian Benteke eindigt het jaar met een teleurstelling

Christian Benteke werd dit jaar uitgeroepen tot de topscorer van de Major League Soccer. Maar dat was niet genoeg om hem de MVP van het kampioenschap te maken.

Met 23 doelpunten in 30 wedstrijden voor DC United heeft Christian Benteke een geweldig seizoen gekend in de Major League Soccer. De Belg was topscorer van de competitie in de VS, maar de club slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de play-offs.

Waarschijnlijk hierdoor werd Benteke niet genomineerd te als een van de kandidaten voor de MVP-titel. De genomineerden waren Lionel Messi en Luis Suarez (Inter Miami), Evander (Portland Timbers) en Cucho Hernandez (Columbus Crew).

Uiteindelijk heeft de absolute ster van het toernooi, Lionel Messi, die vorig jaar in de MLS arriveerde, de titel van Most Valuable Player van de MLS in 2024 gewonnen. De 37-jarige Argentijn leidde zijn team naar de play-offs met 21 doelpunten en 11 assists in slechts 22 gespeelde wedstrijden.

Geen van deze genomineerden, en ook niet Benteke, zal de titel dit jaar in de MLS winnen. De finale, die zaterdag gepland staat, gaat tussen de NY Red Bulls van Dante Vanzeir en LA Galaxy.

Christian Benteke zal zich troosten met een plek in het MLS All-Star Team van het seizoen. Daarin bevindt hij zich onder andere naast Messi, maar vreemd genoeg niet naast Luis Suarez, die genomineerd was voor de titel van MVP...