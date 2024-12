Fenomenaal bedrag: Bayern München van Kompany zorgt voor recordomzet én zorgt voor opvallend eerbetoon

De jaarlijkse algemene vergadering van Bayern München vond plaats op zondag. De uitzonderlijke omzet van het afgelopen boekjaar werd onthuld, terwijl het rugnummer van een Beierse legende niet langer zal gebruikt worden.

Op zondag, na de 4-2 overwinning tegen Heidenheim waardoor ze aan de leiding blijven in de Bundesliga met een voorsprong van zes punten op Frankfurt en zeven op Leverkusen, hield Bayern München zijn jaarlijkse algemene vergadering.

Allereerst waren de Beierse leiders verheugd over de recordomzet die ze behaalden in het vorige boekjaar. Al was dat seizoen een van de slechtste, op sportief vlak dan toch, in de recente geschiedenis van Bayern.

Omzet van meer dan een miljard euro

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Rekordmeister een omzet van liefst één miljard euro behaald. De 17 miljoen die aan dit miljard worden toegevoegd? Dat is een extra druppeltje op de hete plaat.

Tijdens de algemene vergadering, waar alle belangrijke leden van het management hun zegje deden, kondigden de Beierse leiders ook aan definitief het nummer van een legende te hebben teruggetrokken.

Nooit nog een nummer vijf bij Bayern

Zoals sommige NBA-teams, zoals het nummer 23 van Michael Jordan, zal niemand meer het nummer 5 dragen bij Bayern München, ter nagedachtenis aan Der Kaiser Franz Beckenbauer, die in januari op 78-jarige leeftijd overleed.

De laatste speler die het legendarische nummer 5 droeg in de Allianz Arena heeft niet zo'n stempel gedrukt op de geschiedenis van Bayern als Beckenbauer, aangezien het om de Fransman Benjamin Pavard ging die in de zomer van 2023 vertrok naar Inter Milan.