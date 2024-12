Daar zal het al niet aan liggen: Club Brugge krijgt absolute topref voor duel tegen Sporting (die wel nog niet te veel geluk bracht aan België)

De Engelse scheidsrechter Anthony Taylor is door de UEFA aangesteld voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Sporting CP, die dinsdagavond (21u) wordt gespeeld in het Jan Breydelstadion.

De 46-jarige arbiter krijgt ondersteuning van vier landgenoten: Gary Beswick en Adam Nunn als assistent-scheidsrechters, Craig Pawson als vierde official en Peter Bankes als VAR.

Taylor is sinds 2013 internationaal actief als scheidsrechter en floot eerder al twee Europese duels van Club Brugge. In augustus 2013 leidde hij de 1-0 nederlaag van Brugge tegen het Poolse Slask Wroclaw in de derde kwalificatieronde van de Europa League. In oktober 2020 was hij de scheidsrechter tijdens het 1-1 gelijkspel van Club Brugge tegen Lazio Roma in de Champions League op Jan Breydel.

Onder wedstrijdleiding van Taylor kon enkel Anderlecht winnen

Daarnaast heeft de Belgische voetbalfan Taylor wellicht ook gezien tijdens andere Europese wedstrijden. Zo floot hij in 2016 de Europa League-wedstrijden tussen Shakhtar Donetsk en AA Gent (5-0), RSC Anderlecht en Slavia Praag (3-0), en de Champions League-wedstrijd Anderlecht-Bayern München (1-2) in november 2017.

Op het mondiale toneel was Taylor ook de scheidsrechter van het WK-groepsduel tussen de Rode Duivels en Kroatië eind 2022, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel. Dit resultaat betekende voor België een vroegtijdige uitschakeling. Ook op het recente EK in Duitsland leidde Taylor het 0-0 gelijkspel tussen België en Oekraïne in de groepsfase.

In zijn laatste Premier League-optreden was Taylor zondag getuige van een spectaculair herstel van Chelsea tegen Tottenham Hotspur. De Blues stonden 2-0 achter, maar draaiden de wedstrijd om naar een 3-4 overwinning in de Londense derby.