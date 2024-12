Club Brugge heeft een plan dat 30 miljoen euro kan opleveren: wintertransfer is bespreekbaar

Joel Ordonez (20) lijkt de volgende miljoenentransfer van Club Brugge te worden. De jonge verdediger staat in de belangstelling van topclubs uit Engeland en Duitsland.

Volgens Het Nieuwsblad hoopt Club deze winter op een scenario zoals met Igor Thiago. Blauw-zwart is bereid deze winter al mee te werken aan een transfer, al hoopt het hem tot het einde van het seizoen te kunnen houden, zoals eerder gebeurde met Thiago.

Ordonez, wiens droomcompetitie de Premier League is, wordt gelinkt aan clubs zoals Chelsea en Liverpool. Hoewel het nog afwachten is hoe concreet de interesse wordt, lopen er al gesprekken met geïnteresseerde clubs. Het prijskaartje voor de Ecuadoraan zou rond de 30 miljoen euro liggen. Als zo’n bedrag geboden wordt, zal Club moeilijk kunnen weigeren.

Trainer Nicky Hayen benadrukt dat hij Ordonez het liefst tot het einde van het seizoen bij zich houdt. “Het is logisch dat er interesse is, maar hij is nog volledig gefocust op Club", aldus Hayen. Ordonez is ondanks zijn leeftijd al uitgegroeid tot een sleutelspeler in het elftal en wordt steeds belangrijker.

De opmars van Ordonez is indrukwekkend. Anderhalf jaar geleden speelde hij nog bij Club NXT, maar inmiddels is hij niet alleen een vaste waarde bij Club Brugge, ook bij de nationale ploeg van Ecuador heeft hij een basisplaats. Die sterke prestaties zijn buitenlandse topclubs niet ontgaan.

Tijdens de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Sporting Lissabon bleef Ordonez zelf nuchter over de interesse. "Mijn focus ligt volledig bij Club Brugge. Ik doe mijn best hier, en daarna zien we wel wat er gebeurt", zei hij rustig.