Patrik Hrosovsky spreekt zich uit over zijn toekomst: "Als er een overeenkomst gevonden wordt..."

Patrik Hrosovsky is de man van het moment bij KRC Genk. De middenvelder scoort alsof het niets is de laatste tijd.

Drie doelpunten in één week is niet wat we gewoon zijn van middenvelders. Patrik Hrosovsky deed het toch, met één heel beslissende in de Croky Cup tegen Standard en twee tegen KV Kortrijk.

Tegenwoordig speelt hij iets hoger op het veld dan voordien. "Ik wil gewoon in de box geraken als ik zie dat de bal onderweg is", vertelde de 32-jarige Slovaak.

"Ik sta dan tegenwoordig altijd op de juiste plaats op het juiste moment want de bal komt altijd tot bij mij terecht. Ik speel nu ook op een positie die wat anders is, wat hoger op het veld."

Hij is een zeer belangrijke speler voor Genk, sinds zijn komst eigenlijk altijd al geweest. Het contract van Hrosovsky loopt eind dit seizoen af. Er zou al gepraat worden over een verlenging, maar veel kan de middenvelder er nog niet over kwijt.

"Er is nog niets concreet. Ik kan de details dus nog niet verklappen, we zullen wel zien", vertelt hij. Maar zou hij willen blijven? "Als er een overeenkomst gevonden wordt, ja", antwoordt hij duidelijk.