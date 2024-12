Vandaag is de saga zo goed als zeker voorbij voor Deinze: ook Tuur Dierckx pakt zijn koffers

De ondernemingsrechtbank buigt zich vandaag opnieuw over het mogelijke faillissement van SK Deinze. Deze keer lijkt er een einde te komen aan de saga rond de redding van de club, want een nieuw uitstel lijkt er niet te komen.

Tijdens de vorige zitting op 26 november slaagde de club er, met hulp van advocaat Walter Van Steenbrugge en de bewindvoerders Pieter Huyghe en Benny Goossens, nog in om twee weken uitstel te krijgen. Dat bleek slechts een tijdelijke reddingsboei.

Nieuw uitstel is nu noodzakelijk om de club te redden, maar de situatie is somber. De schulden zijn verder opgelopen en achterstallige spelerslonen zijn nog steeds niet betaald. De rechter toonde zich bij de vorige zitting al erg sceptisch over de niet-ingeloste beloftes van overnemer Doudou Cissé (AAD Invest Group). Het is dan ook twijfelachtig of de rechtbank opnieuw uitstel zal toestaan.

De onrust binnen de club is intussen voelbaar. Gisteravond nam flankaanvaller Tuur Dierckx via een Instagram-bericht afscheid van SK Deinze. Hij sluit zich daarmee aan bij een groeiend aantal vertrekkende spelers, waaronder spits Lennart Mertens, die eerder al de overstap maakte naar SK Beveren.

Ook aanvoerder Gaëtan Hendrickx en middenvelder Jellert Van Landschoot verlieten de club vorige week. Voor de achterblijvende spelers en staf blijft de situatie precair.

De uitspraak van de rechtbank kan bepalend zijn voor het lot van SK Deinze. Of de club een nieuwe kans krijgt om orde op zaken te stellen, zal vandaag blijken.