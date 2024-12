Nieuwe coach van Cercle Brugge voorgesteld: "Dat is de reden waarom ik voor deze uitdaging kies"

Cercle Brugge heeft sinds gisteren een nieuwe coach. De Oostenrijker Ferdinand Feldhofer werd vandaag officieel voorgesteld.

De kersverse trainer Ferdinand Feldhofer maakte vandaag zijn opwachting in het Jan Breydelstadion. Veel tijd om zich in te werken is er niet.

Donderdag wacht immers een duel in de Conference League tegen het Sloveense NK Olimpija Ljubljana. De Oostenrijker zegt helemaal klaar te zijn voor zijn nieuwe job “Voor mij is dit een ideaal scenario. Ik start graag meteen met een uitdaging”, klonk het meteen bij de voorstelling vanmiddag.

Hij zegt gesteund te zijn door het bestuur van de Vereniging. “Ik voel heel veel vertrouwen en dat heeft me ook de extra duw gegeven om deze stap te zetten. Ik volg deze ploeg al enkele jaren en ik ben ervan overtuigd dat het team potentieel heeft. We hebben dezelfde voetbalfilosofie.”

Er is op dit moment maar één ding dat telt en dat is winnen. “Ik begrijp dat het voor hen moeilijk is dat er een nieuwe coach is, maar het hoort bij het voetbal. Ik wil zo snel mogelijk resultaat boeken om hun vertrouwen te winnen.”

Aan potentieel binnen het team geen gebrek alvast, zo voegt Feldhofer er nog aan toe. “De grootste reden dat ik deze uitdaging aanga, is het potentieel dat ik in de spelers zie. Ik heb mijn huiswerk gedaan en de spelers bestudeerd en ik ben er zeker van dat we samen iets kunnen bereiken.”