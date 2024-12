📷 Zorgen voor David Hubert: dit is de selectie van Anderlecht richting Praag

RSC Anderlecht trekt met zorgen richting Slavia Praag. David Hubert moest een onuitgegeven selectie bekendmaken.

RSC Anderlecht zit met het nodige blessureleed. Zo viel Mario Stroeykens uit. Ook Samuel Edozie en Tristan Degreef zijn niet fit voor de reis naar Praag.

Coach David Hubert besliste om Anas Tajaouart mee te nemen voor deze Europese verplaatsing. Hij zat de voorbije weken geregeld in de kern. Hij maakt wel degelijk kans om zijn debuut te maken.

Of Kasper Dolberg in actie zal komen is een ander vraagstuk. Hij heeft de nodige last na Beerschot en wellicht blijft hij uit voorzorg aan de kant.

Ook Ashimeru, Vertonghen, Sardella en Hazard blijven onbeschikbaar voor deze trip. De volledige selectie kan je hieronder bekijken.

RSC Anderlecht is echter al zeker van een plaatsje bij de beste 24 ploegen van de Europa League, waardoor de sfeer wel wat relaxed is in vergelijking met anders.