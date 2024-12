Slecht nieuws voor Kylian Mbappé bij Real Madrid

Real Madrid heeft in de Champions League nipt gewonnen van Atalanta (2-3). Kylian Mbappé scoorde, voordat hij geblesseerd raakte.

Real Madrid heeft zich enigszins gerustgesteld door dinsdag te winnen van Atalanta in de Champions League. De Madrilenen staan 20e in de competitie met nog twee speeldagen te gaan in de League Phase.

De Spaanse club zag ook Kylian Mbappé uitvallen tijdens de wedstrijd van dinsdag. Hij werd vervangen in de 36e minuut van de match.

Op sociale media heeft Real Madrid gecommuniceerd over de blessure van de speler, zonder veel details te geven over de ernst en duur van de afwezigheid.

"Na de onderzoeken die donderdag zijn uitgevoerd op onze speler Kylian Mbappé door de medische diensten van Real Madrid, is er een blessure aan de dij van het linkerbeen vastgesteld", staat er te lezen. Zo moeten Los Blancos het een tijdje zonder de aanvaller doen.