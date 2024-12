Een loting die niet veel mensen blij zal maken: de groep van de Rode Duivels voor het WK 2026 is gemakkelijk, maar niet erg "sexy"

De loting van de Rode Duivels voor de kwalificaties van het WK 2026 zorgde niet meteen voor een glimlach bij de Belgen. Geen aantrekkelijke affiches, de langste reis en zelfs weinig nieuwe tegenstanders...

Laten we er niet om heendraaien: België heeft een grote kans om aan het WK 2026 deel te nemen. Zelfs de recente teleurstellingen in de Nations League en op het EK mogen ons niet alle helderheid doen verliezen.

Wales, herenigingen en routine

Het enige team dat ons problemen kan bezorgen, is natuurlijk Wales. Maar momenteel staat het land 29e op de FIFA-ranking en zijn ze nog slechts een schim van het team dat sensatie veroorzaakte door België uit te schakelen op het EK 2016. Na te zijn gedegradeerd naar de Nations League B, waren de Welshmen weinig overtuigend op het WK 2022 en slaagden ze er niet in zich te kwalificeren voor het EK 2024.

© photonews

Zonder een echte ster à la Gareth Bale is Wales opnieuw een "tweedeklas" natie geworden, maar pas op: de reis naar Cardiff zal lastig blijven. De Rode Duivels hebben daar sinds 2012 niet meer kunnen zegevieren. Sinds 2016 heeft Wales België niet meer verslagen. Het was zeker niet de makkelijkste loting in pot 2, maar de mannen van Craig Bellamy (die Brussel zal herontdekken na zijn tijd bij Anderlecht) zijn kwetsbaar.

Voor het publiek daarentegen is het moeilijk om enthousiast te worden: natuurlijk zal de sfeer in Cardiff zoals altijd fantastisch zijn. Maar de supporters van de Rode Duivels zijn de afgelopen tien jaar vele malen naar het Cardiff City Stadium gereisd; voor de "oude rotten" begint de routine in te slijten...

Hoe het Koning Boudewijnstadion vullen?

Voor de wedstrijd tegen Wales kunnen we een uitverkocht stadion en een geweldige sfeer in het Koning Boudewijnstadion verwachten, met een grote en luidruchtige supportersgroep uit Wales. De ingrediënten voor een mooie avond, ook al is dit affiche verre van uniek. Maar het zal moeilijk zijn om de tribunes vol te krijgen voor de andere drie tegenstanders.

Noord-Macedonië veroorzaakte sensatie door zich te kwalificeren voor hun eerste grote toernooi, het EK 2021. Beter nog: in dezelfde periode beroofden ze Italië van een plek op het WK 2022 in de eerste ronde van de play-offs, voordat ze uiteindelijk werden uitgeschakeld door Portugal. Maar sindsdien, met name vanwege het pensioen van Goran Pandev, hebben de Noord-Macedoniërs moeite om zich te vernieuwen. De "ster" van het team is Aleksandar Trajkovski (32 jaar), een ex-speler van KV Mechelen en Zulte, en ook hij is niet meer de jongste.

Erger nog: ook voor het Belgische publiek zal dit een herhaling zijn, aangezien de twee teams elkaar in 2013 al zijn tegengekomen op weg naar het WK in Brazilië. En hoewel Noord-Macedonië een mooi land op de Balkan is met prachtige landschappen voor de reiziger die de tijd neemt om het te ontdekken, is een citytrip naar Skopje niet iets wat we spontaan zouden aanbevelen.

En wat te denken van Kazachstan? Daar zal de Belgische voetbalbond over klagen. Niet alleen zal het Koning Boudewijnstadion niet bruisen voor de wedstrijd tegen een dergelijke tegenstander (inclusief in het bezoekersvak waar alleen de gebruikelijke expats vlaggen zullen zwaaien), maar de reis naar Nur-Sultan is veruit de meest complexe en dure om te organiseren. Voor een federatie die het financieel zeer zwaar heeft, is dat pijnlijk. Wat betreft het ter plaatse gaan, overschrijden vluchten gemakkelijk de 400 euro en het is moeilijk voor te stellen hoe 1895, de supportersclub, zijn leden iets betaalbaars kan aanbieden.

Vaduz? Tenminste, dat is nieuw...

Liechtenstein, de underdog van de groep, heeft verschillende voordelen. Allereerst zal het Romelu Lukaku helpen om zijn status als topscorer aller tijden van de nationale ploeg verder te versterken. Liechtenstein de enige "nieuwe" in de groep: onze teams hebben elkaar in hun geschiedenis nog nooit ontmoet!

Voor het publiek is een reis naar Vaduz haalbaar, zelfs met de auto of de bus (ongeveer 800 kilometer). Het zou ook niet veel kosten voor de federatie en onder prettige omstandigheden verlopen (in tegenstelling bijvoorbeeld tot een trip naar Moldavië). Maar de thuiswedstrijd België-Liechtenstein zou behoorlijk tegen kunnen vallen qua sfeer.