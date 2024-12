KRC Genk-coach Thorsten Fink is op zijn hoede voor absolute topper van dit weekend, maar waarschuwt Club Brugge toch ook al even

KRC Genk bereidt zich voor op de topper van zondag. Dan nemen de Limburgers het op tegen Club Brugge op Jan Breydel. Coach Thorsten Fink is op zijn hoede, maar waarschuwt de tegenstander toch ook al even.

Zondag krijgen we de absolute topper van de JPL te zien: leider KRC Genk trekt naar het Jan Breydelstadion om het daar op te nemen tegen de nummer twee in het klassement, Club Brugge.

Genk-coach Thorsten Fink merkt op dat Club momemtum heeft. "Ze zitten nu eenmaal in de goede flow en ze kunnen fantastisch offensief voetbal op de mat brengen", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Alleen hebben wij ook al getoond dat we dat kunnen. We staan niet voor niets op die nummer één positie. We hebben dan ook niets te verliezen. We hebben veel respect voor Club Brugge, maar we zijn zeker niet bang om naar daar te gaan. We leven immers voor dit soort matchen."

"We zullen wel top moeten zijn", is Fink duidelijk op zijn hoede. "Zowel aanvallend, als verdedigend. Als je als team niet goed bent, kan Brugge je vermorzelen. Maar dat geldt eveneens voor ons", waarschuwt hij de tegenstander al even.

"We hebben niet één wedstrijd gestolen. We zijn een jong team dat telkens goed voetbal heeft laten zien, dus onze overwinningen zijn verdiend", besluit hij.