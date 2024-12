🎥 Manchester City krijgt opnieuw enorme mokerslag te verwerken en schiet zichzelf twee keer in de eigen voet tijdens onwaarschijnlijke slotfase tegen United

Zondag werd de Manchester derby gespeeld tussen City en United. Kevin De Bruyne leek beslissend te zijn met een assist, maar United draaide een scheve situatie nog helemaal om in het absolute slot.

Alsof de situatie nog niet erg genoeg was bij Manchester City... De club van Pep Guardiola kreeg zondag een serieuze mokerslag te verwerken in de Manchester derby.

De wedstrijd begon nochtans niet slecht voor de Citizens. Kort na het halfuur opende Gvardiol de score op aangeven van Kevin De Bruyne, al week de bal wel hard af.

We leken dan ook af te stevenen op een overwinning, maar City schoot zichzelf in de voet in de slotfase... Twee keer. In minuut 86 gaf Matheus Nunes een verschrikkelijke bal richting zijn doelman.

Diallo zag zijn kans en sprintte achter de bal aan. Nunes moest ingrijpen en ging er achteraan, maar toen liep het mis: hij beging een domme fout waardoor de ref naar de stip wees. Bruno Fernandes zette zich achter de bal en scoorde de gelijkmaker.

Matheus Nunes is de pineut! 🫠 pic.twitter.com/HatRV4vbO3 — Play Sports (@playsports) December 15, 2024

In minuut 90 ging het opnieuw mis, alweer was het Diallo die profiteerde. Hij wordt diep gestuurd met een lange bal, terwijl de verdedigers van City allemaal gewoon staan te kijken. Doelman Ederson wist precies ook niet goed wat te doen en zag Diallo het leer over hem tikken.

Diallo beslist de Manchester derby! 🔴 pic.twitter.com/gWnRwhBLSQ — Play Sports (@playsports) December 15, 2024

De aanvaller kon op doel trappen, waar Ederson dus niet meer in stond. Een City-speler wou het leer nog wegwerken maar slaagde daar niet in. Een serieuze opdoffer voor Pep en co. City heeft in zijn laatste elf wedstrijden nog maar één keer kunnen winnen... De Engelse topclub staat op dit moment 5e in het klassement.