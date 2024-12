Dit tart alle verbeelding! Communicatieman van teloorgegane KV Oostende doet onwaarschijnlijk verhaal uit de doeken: "De spelers moesten vanop het strand abonnementen verkopen"

Over Paul Conway is er al veel gezegd en geschreven. De voormalige 'eigenaar' van het teloorgegane KV Oostende is een vreemd figuur. Maar wat er allemaal achter de schermen gebeurde, daar kan de communicatieverantwoordelijke, Bram Keirsebilck, een boek over schrijven.

Je kan het zo gek niet bedenken of de Amerikaan Conway heeft er wel een versie van gebracht bij KVO. Bij MidMidpodcast vertelde Keirsebilck een anekdote die de verbeelding tart. "De spelers moesten fans opbellen om abonnementen te verkopen. Als communicatieman dacht ik daar wel een mooi filmpje te van kunnen maken", aldus Keirsebilck. Maar blijkbaar had hij Conway niet goed begrepen. "Nee, die moesten effectief alle fans gaan opbellen om abonnementen te verkopen. Waarop ik reageerde dat dat niet kon, want de spelers waren op vakantie en lagen dus op het strand. Dat was in het tussenseizoen." Conway begreep geen snars van het Europese werksysteem. "'Wij betalen hen toch nog?', vroeg hij. 'In België heet dat betaald verlof', antwoordde ik. Maar hij bleef maar doorgaan dat ze betaald werden en dus vanop het strand moesten bellen." Het is maar een greep uit de straffe verhalen die Keirsebilck over de Amerikaan kan vertellen. "Daar kon je niet mee praten. Hij vond het Belgisch voetbal corrupt en hij zou het wel eens gaan oplossen. Daar kon je geen gewoon gesprek mee hebben." Speciale man, die Paul Conway! 📞 @MIDMIDpodcast pic.twitter.com/E78wWhsJ39 — Play Sports (@playsports) December 12, 2024