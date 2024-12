Anderlecht doet het anders en de fans kunnen ermee leven: "Die tijden zijn voorbij"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft een sterke week afgesloten met een knappe 0-1 overwinning op het veld van Sint-Truiden. Volgens analist Philippe Albert toonden de Brusselaars het realisme van een grote ploeg.

Het liep immers niet van een leien dakje op Stayen. "Anderlecht had het moeilijk in het begin van de wedstrijd, maar scoorde toch het eerste doelpunt. Dat is de kracht van sterke teams", aldus Albert bij Sudpresse.

De openingsgoal bleek cruciaal om de wedstrijd naar de hand te zetten. Na eerdere zeges tegen Beerschot en Slavia Praag sloten de Mauves hun week perfect af. "Winnen op het kunstgras van Sint-Truiden, en dan nog na een Europese avond, is allesbehalve evident", aldus Albert.

De uitblinkers bij Anderlecht waren Coosemans, Simic en Dolberg. "Het is geen toeval dat deze spelers een sleutelrol speelden", merkte Albert op. "De ploeg heeft nu een stevige defensieve organisatie en kan rekenen op het scorend vermogen van de topschutter van de competitie."

Hoewel het sprankelende voetbal uit het verleden niet meer te zien is, blijft Anderlecht resultaatvoetbal spelen. En de fans kunnen ermee leven, zeker nu er zoveel bepalende spelers gekwetst zijn. "De tijden van frivool voetbal zijn voorbij", zegt Albert, "maar het team van David Hubert zet wel de juiste resultaten neer."

De derde plaats wordt stevig vastgehouden, terwijl de focus verschuift naar de komende topper. De volgende opdracht voor Anderlecht is immers de clash tegen Genk. "Die wedstrijd wordt superbelangrijk, vooral voor Genk, dat in een minder goede reeks zit", besluit Albert.